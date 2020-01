LAJEUNESSE, Jean-Baptiste



À l'Hôpital Laval, le 21 janvier 2020, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Jean-Baptiste Lajeunesse, époux de madame Cécile Grenier. Il était le fils de feu Arthur Lajeunesse et de feu Joséphine Verret. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillerajour des funérailles de 9h30 à 12h15 au salon commémoratifMonsieur Lajeunesse laisse dans le deuil son épouse Cécile Grenier; ses enfants: Claude (Doris Giroux), Martin (Sylvie Guillot) et France (Claude Cauchon); ses petits-enfants: Éric (Laetitia Hervé), Gabriel et David; ses sœurs: Blandine (feu Emmanuelle Vallée) et Marie-Claire (feu Gonzague Lussier); son beau-frère et sa belle-sœur: Lucien Grenier (feu Lucienne Déry) et Edith Mckeown (feu Paul-Émile Grenier, Jacques Barbeau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. L'ont précédé ses frères et sœurs: Marguerite, Jeannette, Béatrice, Florence, Germain, Charles- Aimé, Laurent, Aurèle et Lorraine; ainsi que sa belle-sœur et ses beaux-frères de la famille Grenier: Thérèse, Omer, Adrien, Raymond et Paul-Émile. Un remerciement spécial au personnel du 4e étage du département de cardiologie de l'Hôpital Laval (IUCPQ) pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don à l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725 chemin Ste-Foy, Québec G1V 4G5 418-656-8711 www.iucpq.qc.ca