GARIÉPY, Raymond



À l'Hôtel Dieu de Québec le 23 janvier 2020, à l'âge de 97 ans, est décédé M. Raymond Gariépy, époux de feu dame Jacqueline Bouchard. Il demeurait à L'Ange-Gardien. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairevendredi le 31 janvier 2020 de 19h à 21h. Samedi jour des funérailles de 11h30 à 12h30.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière de L'Ange-Gardien. Il laisse dans le deuil ses enfants, gendre et belles-filles: Ruth, Ursule (Malang Thiam), Bernard (Louise Grondin), Bruno (Francine Dorion), Paul-Etienne (Jocelyne Desmarteau), Louis (Sandrine Guezel); ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Madeleine (feu Guy Côté), Fernand (Denise Richard), Jean-Marc (Françoise Bouchard), Roland (feu Madeleine Savard), Cécile (feu Normand Balaux); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bouchard: Mariette (feu Camille Gagné), Claudette (Jacques Langlois), Donald (Line Légaré); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.