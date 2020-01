LAVOIE THIBAULT, Lorette



À la Maison d'Hélène de Montmagny, le 24 janvier 2020, est décédée madame Lorette Lavoie, épouse de feu monsieur Gérard Thibault. Fille de feu dame Antoinette Bernier et de feu monsieur Émile Lavoie, elle demeurait à L'Islet (Saint-Eugène). Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Pierre (Raymonde Thibault), Denyse (Réjean Thibault) et Lyne (Jean Blais); ses petits-enfants: Alexandre, Shanna, Alex, Jonathan, Frédérick, et leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants: Olivier et Daphné; son amoureux Jean-Claude Fortin et sa famille. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Jean-Charles, Maurice (Éliette Laurendeau), Gisèle (feu Aldéi Savoie), Lorraine, feu Pierrette (feu Roger Turgeon), Gilles (Louise Labbé), Lyse (Denys Brochu), Marielle (Jacques Gagnon), feu Philippe (Lise Miville), Émilien et Denyse. Sont aussi affectés par son départ tous les membres de la famille Thibault, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au département d'oncologie de l'Hôpital de Montmagny, particulièrement au Dre Michelle Boulanger pour son professionnalisme et sa compétence, ainsi qu'à Réjeanne et Jacqueline pour leur accompagnement. Un grand merci également à l'ensemble du personnel des services à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli, spécialement à Audrée, Josianne et Anne, ainsi qu'au personnel soignant de la Maison d'Hélène qui ont su apporter réconfort et soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène, 350 Avenue St David, Montmagny, QC G5V 4P9, www.fondationhelenecaron.org. Des formulaires seront disponibles à l'église.où les membres de sa famille vous y accueilleront à compter de 13h30. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial.