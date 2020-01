TREMBLAY, Johanne



À l’Hôpital l’Enfant-Jésus de Québec à la suite de l’Ataxie Récessive Spastique, le 23 janvier, à l’âge de 59 ans et 5 mois, est décédée madame Johanne Tremblay, fille de feu monsieur Roland Tremblay et de madame Marie-Paule Tremblay. Elle demeurait autrefois à Ste-Agnès. Elle a été confiée à laSelon ses volontés, il n’y aura pas de condoléances au salon, ni de service religieux. L’inhumation se fera au cimetière de Ste-Agnès à une date ultérieure. Madame Tremblay laisse dans le deuil sa mère: madame Marie-Paule Tremblay; ses sœurs: feu madeleine, Nicole (Jean-Pierre Turcotte); son frère: Herman (Réjeanne Ouellet); ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et amis(es). La famille tient à remercier toute l’équipe médicale du trauma module D de l’Hôpital l’Enfant-Jésus pour leur professionnalisme, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Ataxie Récessive Spastique Charlevoix-Saguenay. La direction a été confiée à la