GROLEAU, Claude



Au CHSLD de Saint-Marc-des-Carrières, le 27 décembre 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Claude Groleau, fils de feu monsieur Eugène Groleau et de feu dame Ernestine Julien. Il demeurait à Saint-Marc-des-Carrières et était natif de Saint-Gilbert. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à la10 h,L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Gilbert. Monsieur Groleau laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Janine (feu Roland Perron), Cécile (feu René Arcand), feu Jean-Guy (Isabelle Richard), Ginette (feu Gaston Morissette), feu Jean-Paul (Monique Boucher), Lucette, Lise (Danielle Del Burgo) et Yves (Lilianne Drolet); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Saint-Marc-des-Carrières pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Les Diabétiques de Québec, 3175, chemin des Quatre-Bourgeois, bureau 12, Québec (Québec), G1W 2K7. Des formulaires seront disponibles au salon.