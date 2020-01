TREMBLAY, Réal



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 17 janvier 2020, à l'âge de 60 ans, est décédé M. Réal Tremblay, époux de dame Annette Tremblay. Il demeurait à Boischatel. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairevendredi le 31 janvier 2020 de 14h à 17h et de 19h à 21h. Samedi jour des funérailles de 9h à 10h.. L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière de St-Félicien. Il laisse dans le deuil son épouse Annette, ses fils : Michaël, David (Joanie Durand) et Laurent ; ses petits-enfants : Cadance et Jasmine ; sa mère dame Julie Anna Lamothe Tremblay, son frère, son beau-frère et ses belles-sœurs : Michel (Isabelle Duval), Marie-Laure Tremblay (Michel Migneault), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3 Tél. 418 683-8666