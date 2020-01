THOMAS, Marie-Paule



À Québec, le 22 janvier 2020, à l'âge de 71 ans et 10 mois, est décédée Marie-Paule Thomas, conjointe de monsieur Jean-Yves Drolet, de madame Laurette Morin et de feu monsieur Léopold Thomas. Elle demeurait à Saint- Raymond.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule dimanche 2 février 2020, de 9 h à 12 h suivi d'une réception. Elle laisse dans le deuil son fils Steve Laberge (Lise Morin); son frère Mario; sa sœur Christiane; ses beaux-parents: feu Georges-Albert Drolet et feu Cécile Thibault; ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces et autres ami(e)s. Remerciements particuliers à tous les bénévoles qui ont contribué à sa recherche ainsi qu'à la Sûreté du Québec pour le travail effectué. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec Téléphone: 418 527-4294 Courriel: info@societealzheimerdequebec.com Site web: www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.