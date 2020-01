POTVIN, Gilles



Au Jeffery Hale, le 16 janvier 2020, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Gilles Potvin, époux de dame Pauline Lapointe. Il était le fils de feu monsieur Bruno Potvin et de feu dame Jeanne Dionne. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Pauline, sa fille Dominique (Victor Ferrada); son petit-fils Loïc; ses frères et sœurs: Jacques (feu Andrée Poulin), Yves, Michel (Chantal Marceau), feu Françoise (feu François Gagné), feu Micheline (feu Bill Wagner), feu Yvette et feu Bernard (Gisèle Dupuis); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lapointe: Anita, Jean (Madeleine Gervais), feu Roger (Mary McKahan), René (Céline Girard) et Marcel (Madeleine Béland); ainsi que ses neveux et nièces. La famille tient à souligner l'investissement du personnel soignant du 6e étage du Jeffery Hale et surtout son implication dans son travail, tant auprès de Gilles que de sa famille. Nous en sommes très reconnaissants. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis du Jeffery Hale (Unité prothétique), 2109-1270, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec), G1S 2M4, tél.: 418 684-2260.