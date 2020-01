COCHRANE, Alexandre



Au Centre d'hébergement Yvonne-Sylvain, le 21 janvier 2020, à l'âge de 96 ans, est décédé monsieur Alexandre Cochrane, époux de feu madame Lucille Côté. Natif de St-Grégoire de Montmorency, il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 10h30 au centre commémoratifet de là au columbarium Wilbrod Robert. Monsieur Cochrane laisse dans le deuil ses enfants : André (Michelle Bonneau), Anne (Léandre Cochrane), Helen, Denys, feu Martine et Gilles (Marie Laflamme) ; ses petits-enfants : Mélissa Cochrane (Frédéric Boucher), Marie-Pierre Cochrane (Jason Hennessey), Christian Cochrane, Jean-Philippe Cochrane (Vincent Martel), Émilie et Nadine Cochrane ; ses arrière-petits-enfants : Alexis, Charles-Antoine et Camélia Boucher, Jayden et Ryan Hennessey et Jayce Cochrane ; sa belle-sœur madame Jeannine Moisan (feu Maurice Côté), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial à tout le personnel du Centre d'hébergement Yvonne-Sylvain pour leur dévouement auprès de notre père. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à :Dystrophie Musculaire Canada :muscle.ca/fr/donner ou par téléphone au 1 800 567-2873