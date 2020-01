PELLETIER, René



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 25 janvier 2020, à l'âge de 83 ans et 8 mois, est décédé monsieur René Pelletier, époux de feu madame Denise Demers, Chevalier de Colomb 4ème degré assemblée Mgr Bilodeau, conseil 2814 Donnacona. Il demeurait à Donnacona, autrefois à Cap-Santé. La famille recevra les condoléances, à partir de 10 h 30,, sous la direction duMonsieur Pelletier laisse dans le deuil ses enfants: René jr (Nathalie Bertrand), Carole (Roch Rousseau) et Johanne (René Roussel); ses petits-enfants: Joanie (Hugo Thiffault) et feu Anne- Frédérique Rousseau, Marc-Olivier Roussel (Laurence Piché), Alyson Pelletier (Samuel Duchesneau), Martin Talbot (Cathy Paquet); son arrière-petite-fille Lilya Thiffault. Il était le frère et le beau-frère de: feu Léopold (feu Rita St-Laurent), feu André (feu Gilberte Morissette), feu Jean-Marie, Yolande (feu André Pépin), feu Lucille (Yvan Pascal), Diane (Camil Beaupré); feu Jeannine Demers, feu Louise, Lucille (feu Benoit Canuel), feu Hélène (Fernand Hains), André, Cécile, Nicole, feu Yvon (Line Carette), Robert (Lisette Daigle), feu Michel, Marcel. Il laisse également ses filleuls: Michel Pelletier, Line Trépanier et Johane Hains; plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, particulièrement Murielle Lamothe. Remerciement à tout le personnel d'hématologie de l'Hôpital de l'Enfant- Jésus, de la Résidence Sainte-Marie de Donnacona et au Dre Johanne Frenette pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC, G1L 3L5, www.fondationduchudequebec.org ou à Laura Lémerveil, https://lauralemerveil.ca/dons/don-en-mémoire