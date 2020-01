DALLAIRE, Nicole



À la Maison Michel-Sarrazin, le 15 janvier 2020, à l'âge de 70 ans, est décédée madame Nicole Dallaire, fille de feu monsieur Léopold Dallaire et de feu madame Rolande Lamoureux (Pittui). Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Guylaine Boucher (Alexandre Roger) et Sylvain Boucher (Louise-Marie Viel); ses petits-enfants: Daphnée, Gabriel, Xavier, Noémie et Raphaël; sa soeur Diane (Claude Rollin) et son frère Robert (Micheline Perrier); son chat Angie; sa grande amie de toujours Ghislaine Marcotte; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, l'équipe des soins palliatifs, l'équipe d'hématologie ainsi que le personnel de la Maison Michel-Sarrazin pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Michel-Sarrazin ou à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles sur place. La famille vous accueillera aule vendredi 31 janvier de 19h à 21h età compter de 13h30.