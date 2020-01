BEAULIEU, Roch



Au Centre hospitalier de Trois-Pistoles, le 23 janvier 2020, à l'âge de 64 ans et 6 mois est décédé monsieur Roch Beaulieu, fils de feu monsieur Roger Beaulieu et de feu dame Thérèse Belzile. Il demeurait à Trois-Pistoles. La famille recevra les condoléances vendredi le 31 janvier 2020 de 19 h à 21 h, ainsi que samedi, jour des funérailles, dès 9 h auM. Beaulieu laisse dans le deuil son fils Nathan; son frère et ses sœurs: Micheline (Denis Labranche), Claude (Madeleine Lablond), Lucie (Donat Dallaire), Lynda (Donald Sansfaçon), feu Rachel; la mère de son fils Lyne Lavoie; ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis(es). La direction des funérailles a été confiée au