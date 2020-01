FERLAND, Jean-Yves



À l'Hôpital, Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 janvier 2020, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Jean-Yves Ferland, fils de feu Rosaire Ferland et de feu Aurore Nappert. Il demeurait à St-Elzéar de Beauce. Il laisse dans le deuil sa sœur Christiane (René Gagnon), son frère feu Michel (Huguette Lamarche), ses nièces: Julie Gagnon (Nicolas Soumis) et Sophie Gagnon (Jorge Pulido); ses neveux: Jean-François Ferland (Chantal Langlois) et leurs enfants: Antoine et Josianne, et Stéphane Ferland (Renée-Anne Ouellet) et leurs enfants: Amélie et Olivier. Francine Fillion (Jacques Brunet), la famille Gagnon ainsi que des amis et des compagnons de la Résidence Rubis de St Elzéar. La famille vous accueillera à laParent & St-Hilairele samedi 1er février 2020 de 10 h à 11 h 20.Vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Société du cancer du Québec, www.cancer.ca. La direction des funérailles a été confiée à la