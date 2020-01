PARADIS, Marguerite Brissette



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 16 janvier 2020, à l'âge de 88 ans et 9 mois, est décédée madame Marguerite Brissette, épouse de feu monsieur Napoléon Paradis, fille de feu madame Alice Beaudoin et de feu monsieur Aldenis Brissette. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 10 h 45.Elle laisse dans le deuil sa fille Marie- Josée Paradis (Charles-Armand Paradis); son petit-fils: Charles-Alexandre Paradis (Alysson Dallaire); ainsi que les enfants et petits-enfants de Charles-Armand Paradis; son frère: Paul Brissette (feu Gisèle Trempe); son beau-frère: Robert Paradis (Lyly Blackburn). Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(es). Elle est allée rejoindre ses frères et ses soeurs: Lionel Brissette (Pauline Labonté), Adrienne Brissette (feu Laurent Dubé), Robert Brissette (feu Bertha Chouinard) et Simone Brissette (feu Léo Duquette); son beau-frère: Jean-Paul Paradis (feu Pearl St-Jean) et sa belle-soeur: Denise Paradis. La famille tient à remercier toute l'équipe de la Résidence Jardins Lebourgneuf pour les bons soins prodigués et leur attention constante pendant les deux années où madame Brissette a été résidente. Un merci spécial est adressé à Dre Geneviève Gagnon du centre hospitalier St-François d'Assise pour sa délicatesse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.