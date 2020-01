ALVES, Maria Madalena



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 24 janvier 2020, à l'âge de 91 ans et 3 mois, est décédée madame Maria Madalena Alves, épouse de feu Manuel Moitoso, fille de feu madame Maria Alves et de feu monsieur Jose Inacio de Brum. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,à 13 h 15.L'inhumation se fera au cimetière Notre-Dame-de- Belmont. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Manuel Jr et Olimpia (Michel Grenier); ses petits-enfants: Laura Maude, Jade et Axel; sa sœur: Maria Teresa Alves; son frère: Manuel Brum ainsi que ses neveux, nièces et autres ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.