CANTIN, Jean



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 8 janvier 2020, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Jean Cantin, époux de madame Jocelyne Garneau, fils de feu madame Léa Roy et de feu monsieur Lauréat Cantin. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 10 h à 11 h 45.Outre son épouse il laisse dans le deuil ses filles: Valérie (Samuel Proulx-Lemire) et Marie-Ève (Jonathan Collin); ses petites-filles adorées: Elmire et Eugénie; ses frères et soeurs: Raymond (Rita Moreau), Jeannine (feu Henri Turcotte), Lucille (Raymond René), Élise (Carol Bouillon) et André (Jocelyne Binette); ses belles-soeurs: Micheline Garneau (Jean-Guy Bellemare) et Monique Garneau (Arthur So); ses filleuls: Louise et Charles; ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces et de nombreux ami(e)s. Il est allé rejoindre ses soeurs et son frère: Marie-Paule (André Duchesneau), Denise (Rolland Cyr) et Jacques. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Enfant-Jésus pour le soutien et les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au soins palliatifs de l'Enfant-Jésus. Des formulaires seront disponibles sur place.