DUPONT, Rodrigue



Au CHUL de Québec, le 11 janvier 2020, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Rodrigue Dupont, fils de feu dame Marie-Rose Castonguay et de feu monsieur Ferdinand Dupont. Il était l'époux de dame Anita Beaudoin. Il demeurait à St-Augustin-de-Desmaures.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Anita; ses enfants: Claude (Réjane Girard), Johanne (Jacques Lauzier), Michelle, Pierre (Lynn Lord), Denis (Johanne Gobeil) et Louise-Andrée (Jacques Blais); son beau-frère Jean-Guy Beaudoin (Lise Beaudoin), ainsi que ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses deux frères: Georges-Henri et Fernand. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Sourds du Québec inc., 3348, boul. Mgr Gauthier, Québec (Qc) G1E 2W2, tél. : 418-660-6800.