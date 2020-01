CHAREST, Cécile Nadeau



A l'Unité des soins palliatifs du Centre d'hébergement Charlesbourg, le 25 janvier 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Cécile Nadeau, épouse de feu monsieur Fernand Charest, fille de feu madame Adélaïde Chrétien et de feu monsieur Narcisse Nadeau. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, à lale vendredi 31 janvier 2020, de 19h à 22h, et le samedi 1er février 2020, de 12h à 13h30.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière St-Pierre-aux-Liens, sous la direction de laElle est allée rejoindre sa fille Anna. Elle laisse dans le deuil, sa fille Aline (Robert Blais); sa petite-fille Ariane et son petit-fils Jean-Sébastien; son grand ami Denis Dodier, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de l'Unité des soins palliatifs du Centre d'hébergement Charlesbourg, pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'hébergement Charlesbourg, 7150 boulevard Cloutier, Québec (Québec) G1H 5V5, téléphone : 418 628-0456.