MARTEL, Raymond



À son domicile, le 16 janvier 2020, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Raymond Martel, époux de feu dame Lucienne Renaud, fils de feu dame Jeanne Dussault et de feu monsieur Léopold Martel. Il demeurait à Loretteville.La famille vous accueillera aude 9 h 30 à 12 h 30.L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants: Marie, Claude (Line Vézina), Suzanne et Colette; ses petits-enfants: Mathieu Miville (Manon Desgagné), Guillaume Comtois Martel (Alexandra Fontaine) et Laurent Comtois Martel (Claudia Lacroix); ses arrière-petits- enfants: William et Julien Martel; ses belles-sœurs: Raymonde Couture (feu Jacques Martel), Thérèse White (feu Paul-Émile Renaud) et Georgette Durand (feu Maurice Renaud); son beau-frère Guy Labrecque (feu Claire Renaud), ainsi que de nombreux neveux et nièces. L'ont précédé son frère et sa sœur, beaux-frères et belles-sœurs: Marguerite Martel (Josaphat Rhéaume), Jacques Martel, Bernadette Renaud (Maurice Goulet), Adrienne Renaud (Émile Drolet), Gérard, Rose, Marie et Aline Renaud. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Partage chrétien St-Ambroise, 262, rue Racine, porte 5, Québec (QC), G2B 1E6, tél.: 418-847-2433. Des formulaires seront disponibles sur place.