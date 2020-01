GARNEAU, Jean-Pierre



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 24 janvier 2020, à l'âge de 68 ans et 4 mois, est décédé monsieur Jean-Pierre Garneau, époux de madame Suzanne Bordeleau. Il était le fils de feu madame Pierrette Martel et de feu monsieur Eudore P. Gaurneau. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 9 h 30. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Valérie (Éric Angers); ses-petits-enfants: Victor et Mathilde; sa sœur feu France; ses beaux-frères et belles-sœurs: Claudette Bordeleau (feu Ronald Boulianne), Diane Bordeleau (feu Gilles Vaillancourt), feu Lise Bordeleau, Tom Bordeleau, Johanne Dostaler (Gilles Grégoire), Romuald Dostaler et Claude Dostaler; ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces et ami(e)s dont Jacques, Monique et Jeannine. Un merci particulier à l'équipe d'oncologie de l'Hôpital Laval, spécialement à Danielle Leblanc infirmière. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, téléphone: 418 656-4999. Site web: www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.