PLANTE, Lucienne Giguère



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 9 janvier 2020, à l'âge de 91 ans et 8 mois, est décédée paisiblement et entourée de ses enfants, madame Lucienne Giguère, épouse de feu monsieur Alonzo Plante, fille de feu madame Emma Langlois et de feu monsieur Pierre Giguère. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 12h30 à 14h45.L'inhumation des cendres se fera au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Serge (Guylaine Fortin), Johanne (Paulin Lecours), Réjean (Josée Bossé), Stéphan et Chantale, ses petites-filles adorées: Émilie (Sébastien Durand Laprise), Florence, Janik et Malika. Elle était la sœur de feu Pierrette (feu J. Laurent Pouliot), feu Jean-Louis (feu Annette Plante), feu Rita (feu Robert Lambert), feu Rachel (feu Armand Turgeon), feu Fernand (feu Cécile Dulac), feu Fernande (feu Omer Courcy), Monique et Colette (Richard Gourgue); la belle-sœur de feu Berthe Plante, feu Émilien Plante (feu Alberta Tessier). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces ainsi qu'une bonne amie Madame Laurence Côté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec - Soins palliatifs Hôpital de l'Enfant Jésus, 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec Téléphone : 418 525-4385 Site web : www.fondationduchudequebec.org. Des formulaires seront disponibles sur place.