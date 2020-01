BLIER, André



Aux soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Québec, le 10 janvier 2020, à l'âge de 82 ans et 4 mois, est décédé paisiblement et entouré des siens, monsieur André Blier, époux de dame Jeanne Plourde. Né à St-Alexandre de Kamouraska le 12 septembre 1937, il était le fils de feu dame Gabrielle Pelletier et de feu monsieur Roméo Blier. Il demeurait à Québec arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances en présence des cendres àà compter de 14 h.Il laisse dans le deuil outre son épouse Jeanne Plourde, ses enfants: Chantal (Denis Bouffard), Manon (André Ouellet), Nancy (Alain Rioux); ses petits-enfants: Maryline (Samuel Lehouillier), Stéphanie (Jérome Nolet- Demers), Carolane (William Thivierge), Samuel, Jennifer (Thomas Levesque) et Gabrielle (leur père François Villeneuve), Nora; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Ludger (Lorraine Champagne), Anna (feu Ernest Dionne), feu Roméo (feu Renette Plante), Jeanine (André Hamel), Paul (Francine Mignault), Ghislaine (Rodrigue Gauvin), Gervaise (feu Gérald Tremblay), Rita (Gilles Dionne), feu Pierre, Jean (Louise Sirois), Guy (Lise Lavoie); de la famille Plourde: Hilaire (Ghislaine Caron), feu Anne-Marie (Gaston Deschênes), Noëlla (Paul-Émile Plourde), Lucie (feu Jean-Marie Taillon, feu Jacques Perreault), Gaétane, Lise (Jean-Paul Robitaille), Aline (Michel Boudreault), Mario (Hélène Boulet); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s qui sont aussi attristés par son départ soudain. Un merci spécial au Centre Hospitalier Saint-François d'Assise et de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins apportés à notre père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Tél. : (418) 525-4385, Site : www.fondationduchudequebec.org. Les funérailles sont sous la direction de