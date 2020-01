PERREAULT, Bernard



À l'Hôpital Général d'Ottawa, le 23 janvier 2020, à l'âge de 55 ans et 8 mois, est décédé accidentellement M. Bernard Perreault, époux de feu Annie Roy, fils de feu Gabriel Perreault et de feu Monique Turcotte. Il demeurait à Frampton.La famille recevra les condoléances au funérarium de lavendredi, le 31 janvier de 19h à 21h30, samedi, jour des funérailles à compter de 9 h. La direction a été confiée à laIl laisse dans le deuil son fils Vincent Perreault; ses frères et sœurs: Grégoire (Glorianne Rhéaume), Micheline (Gilles Pomerleau), Gérard, Nicole (Germain Turmel); ses beaux-parents: Michel Roy et Denise Cloutier; ses beaux-frères et belles sœurs: Stéphane (Marlène Chabot), Sébastien (Patricia Richard); ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de la paroisse Sainte-Famille de Beauce (Frampton).