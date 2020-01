BLAIS, Géraldine Bilodeau



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 17 janvier 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Géraldine Bilodeau Blais, épouse de feu monsieur Jean-Baptiste Blais. Elle était la fille de feu dame Olivine Lacasse et de feu monsieur Zéphirin Bilodeau. Elle demeurait à Québec.le vendredi 7 février 2020 de 19 h à 21 h.La famille vous accueillera une heure avec la cérémonie, soit de 10 h à 11 h. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Daniel (Francine Noël), Diane (Omer Laperrière), Denis, Doris (Richard Lamontagne), Claire (Christian Thibeault), Monique (Réal Carrier), David (Jacynthe Lajeunesse), Richard (Manon Pouliot), Hélène (Richard Gosselin), Suzanne (Louis Boulanger) et Claude (Julie Lepage), ainsi que ses neveux, nièces, petits-enfants et arrière-petits-enfants qu'elle aimait énormément. Elle laisse également dans le deuil ses sœurs : Claire, Irène, Agathe et leur conjoint; son beau-frère et sa belle-sœur, Gisèle et Bertrand Blais, ainsi que autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et du Centre d'hébergement du Fargy pour l'attention portée et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Maurice Tanguay, 4815, boul. de l'Ormière, bureau 280, Québec (Qc) G1P 1K6, Tél. : 418-627-5527.