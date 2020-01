BROCHU, Angéline Nicol



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le samedi 25 janvier 2020, est décédée à l'âge de 99 ans et 9 mois, madame Angéline Nicol, épouse de feu monsieur Robert Brochu. Elle était la fille de feu Georges Nicol et de feu Eugénie Dallaire. Elle demeurait à Saint-Magloire de Bellechasse. Madame Angéline Nicol sera exposée à lale vendredi 31 janvier de 19h à 22h et le samedi 1er février de 8h30 à 10h45.et de là au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraireElle laisse dans le deuil ses enfants: Joseph (Agathe Morin), Marie-Paule (feu Roger Roy), Louisette (Clément Blanchet), Janine, Denise (feu Rémi Ménard) et Marc (Colette Bolduc); ainsi que ses 11 petits-enfants et ses 24 arrière-petits- enfants. Elle laisse dans le deuil ses frères et sa soeur: Adrien (Gisèle Mercier), Léopold (Françoise Lessard) et Marie-Louise; ses beaux-frères et belles-sœurs: Thérèse Nicol (feu Joseph Nicol), Lucille Noël (feu Laurent Nicol), Rosa Brochu (feu Paul-Henri Noël), Antoinette Brochu (feu Antonin Corriveau) et Welly Brochu (feu Gemma Brochu). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Un remerciement spécial au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leurs bons soins. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis (Québec) G6V 3Z1. Formulaires disponibles au salon.