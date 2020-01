RICHER, Florence



À Québec, le 21 janvier 2020, est décédée Florence Richer. Elle était âgée de 76 ans. Femme toujours souriante, véritable artiste qui rendait beau tout ce qu'elle touchait, elle s'oubliait trop souvent pour donner aux autres. Merci à la vie de nous l'avoir laissée pendant 3 ans après son premier arrêt cardiaque. Cette période vécue en symbiose nous a permis de la découvrir, de l'aimer encore plus, de la chérir. Tout au long de sa vie Florence a été notre boussole, notre amour, notre amie, la meilleure des mamans. Même malade, elle ne voulait pas quitter ses deux filles qui étaient sa raison de vivre. Nous avons maintenant notre étoile, notre mère sera l'ange qui nous protégera tout au long de notre route. Elle était la fille de Gaston Richer (feu) et Berthe Bernier (feu).Florence laisse dans le deuil ses deux filles: Brigitte (Mario Lefebvre) et Chantal Bouchard; ses frères: Yvan, Gilles (Céline L'Hébreux) et Robert (feu); sa sœur adorée Claudette (feu); sa nièce Isabelle Blouin; le père de ses filles Raymond Bouchard, en plus de plusieurs amis dont Clément Gilbert et Andrée Caron. Ses cendres seront mises en terre à une date ultérieure, en juin, au cimetière Mont- Marie à Lévis. Selon ses préférences, une cérémonie pour ses proches sera tenue à sa demeure. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, téléphone : 418-657-5334, site web : www.fqc.qc.ca.