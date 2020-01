DOYON, Jeannette



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 19 janvier 2020, à l'âge de 96 ans, est décédée dame Jeannette Doyon, fille de feu Armoza Maheux et de feu Lucius Doyon, épouse de feu monsieur Lucien Ferland. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 14 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Sr Jacqueline s.s.c.m., Lorraine (feu Marc Delage) et Jean-Louis (Aliette Simoneau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Ferland: Camille (feu Rita Ferland), Roland (feu Jeanne d'Arc Lachance), Mario (Yvette Chouinard), feu Jean-Marie (Suzanne Cantin) et Denise (Marc Langlois); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s ainsi que sa bonne amie Carole Denis. L'ont précédée ses frères et soeurs: Paul Émile (Léa Marceau), Joseph-Édouard (Lorraine Turgeon, Jeannette Lemieux), Rita (Eugène Fontaine) et son beau-frère Paul-Émile (Yvette Lafontaine). La famille tient à remercier tout le personnel de la résidence Les Jardins Lebourgneuf pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5, tél.: (418) 525-4444 et à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, 1401 18e Rue, Québec, QC G1J 1Z4, tel. : (418) 525-4444.