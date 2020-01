MORIN, Yvan



Au CHSLD de Saint-Anselme, le 20 janvier 2020, à l'âge de 93 ans est décédé monsieur Yvan Morin, époux de feu madame Monique Barbeau et fils de feu Joseph-Léon Morin et de feu Marie- Alphonsine Lacasse. Il demeurait à Sainte-Claire, Bellechasse. Il était le propriétaire d'Isolation Morin et Jos. Morin Enr.La famille recevra les condoléances auvendredi le 31 janvier 2020 de 19h à 21h. Samedi, jour des funérailles, le salon funéraire sera ouvert à compter de 9h.et de là, au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil son fils unique et adoré Benoît (Stéphany Shink), ses petites-filles: Véronick et Rébecca. Il était le frère de: feu Cécile, feu Thérèse (feu Jos Blouin), feu Athanase (feu Bertie Corbett), feu Colette, feu Gemma (feu Lomer Brisson), Marcienne (feu Laurent Dutil), feu Claude (feu Réjane Marcotte), feu Caroline (feu André Dutil) et Andrée (feu Gustave Plante). De la famille Barbeau, il était le beau-frère de: feu Françoise, feu André (feu Mariette Pichette) et Jacques (Huguette Gagnon). Il laisse également dans le deuil ses filleuls: François Brisson et Guy Barbeau, sa filleule Claire Dutil; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et employés d'Isolation Morin et Jos. Morin Enr. Un remerciement tout spécial au personnel du CHSLD de Saint-Anselme pour les bons soins prodigués à monsieur Morin et qu'il aimait appeler affectueusement " ses anges ". Merci au médecin et ami de longue date Dr Jacques Béchard et au Dre Anne Laliberté pour son écoute et son humanisme. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis (Québec) G6V 9Z9. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la