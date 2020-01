BÉLAND, Marthe



Au Centre d'hébergement Yvonne Sylvain, le 8 janvier 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée paisiblement madame Marthe Béland, fille de feu Angélina Bureau et de feu Gédéon Béland. Elle demeurait à Québec.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 9h. Elle était la mère de feu Jacques, Jocelyn (Aline Boily), feu Pierre (Denise Labrecque), Daniel (Claudette Allaire), feu Nicole et d'Alain (Lise D'Amours). Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants: Josée (Stéphane), Karine (Marc-André), Gabriel, Dominic (Florence), Philippe (Carolane), Marceline, Jonathan, Antony, sa filleule Rachel (Curtis) et Marianne (Joël); ses arrière-petits-enfants: Kym, Jade, Laurie-Pier, Anthony, Éliane, Louis et Zachary; ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur de feu Doris, feu Robert, feu Jeannette, feu Léon et de feu Claire. La famille tient à remercier le personnel ainsi que les bénévoles du Centre d'hébergement Yvonne-Sylvain pour leur dévouement et pour le respect des valeurs humaines qu'ils ont su démontrer tout au long des années qu'elle y a vécues. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, téléphone : 418 527-4294, www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.