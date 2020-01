MICHAUD GUAY, Marguerite



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 janvier 2020, à l'âge de 95 ans et 10 mois, est décédée madame Marguerite Michaud, épouse de feu monsieur René Guay, fille de feu mon-sieur Albert Michaud et de feu madame Alice Samson. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Michel (Nicole Garneau), Daniel (Caroline Gagnon), Francine (Michel Robitaille) et Benoit; ses petits-enfants : Mélanie (Eric Pelletier), feu Martin (Carolyne Brochu), Simon (Chantal Fortier), Jean-Philippe, Geneviève (Philippe-Olivier Marchand), Gabriel, Audrey (Jean-Simon Godbout) et Claudia; ses arrière-petits-enfants : Malcolm et Stégane Pelletier, Pénélope et Vincent Guay, Nadège et Camille Guay, Antoine, Henri et Victor Marchand, Hubert Guay; ses frères et sœurs: Denise, Claude (Thérèse Lemieux), Gilles (Monique Guay), Louise, Claire et Lorraine, ainsi que la famille Guay et plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Les membres de la famille recevront les condoléances, en présence du corps, aude 16 h à 17 h 45.La crémation aura lieu par la suite et les cendres se-ront déposées ultérieurement au Mausolée Mont-Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, téléphone : 418 527-4294, site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.