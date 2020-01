DUCHARME, Jeannine Coulombe



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès, à l'âge de 89 ans, le 10 janvier 2020, de Mme Jeannine Coulombe, née à St-Paul-de-Montminy, épouse de feu monsieur René Ducharme. Elle était la fille de feu monsieur René Coulombe et de feu dame Élise Dion. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à laà compter de 13h.Les cendres seront déposées au Mausolée de Montmagny. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Louise (Irénée St-Jean), Michèle (Martin Godbout) et Denis (feu Brigitte Gyongyosi); ses petits-enfants: Amélie Gaudreau (David), Eric Gaudreau (Geneviève), Louis-Pierre Godbout (Karine), Jean Godbout (Kelly), Derick Ducharme (Élianne) et Fannie Ducharme; ses arrière-petits-enfants: Elie, Louka, Émile, Emy, Clémence et Charlie. Son frère et ses sœurs: Guy, Colette, Carmen et Carole; ainsi que plusieurs beaux-frères et belles-sœurs, autres parents, neveux et nièces, cousin(e)s et ami(e)s. La famille désire remercier sincèrement le personnel de l'unité: Le Printanier 2 de la Résidence Mgr Deschênes et l'équipe soignante de l'Hôpital de Montmagny, ainsi que du CLSC pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la