LANGEVIN, Guylaine



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 6 janvier 2020, à l'âge de 60 ans et 6 mois, est décédée madame Guylaine Langevin, conjointe de monsieur Daniel Brousseau, fille de feu madame Jeannine Montminy et de feu monsieur Richard Langevin. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 12 h à 13 h 45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles par la suite. Outre son conjoint elle laisse dans le deuil son beau-père: Philippe Brousseau; époux de feu Murielle Sylvain; ses belles-sœurs: Gaétane et Judith; son beau-frère Mourad Margoum; ses oncles et tantes des familles Langevin et Montminy, ainsi que ses cousins, cousines et de nombreux ami(e)s et collègues de travail. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer. Des formulaires seront disponibles sur place.