JONCAS, Hélène



Au CHSLD Vigi St-Augustin-de-Desmaures, le 27 janvier 2020, à l'âge de 82 ans est décédée madame Hélène Joncas, épouse de feu Ron Horton, fille de feu madame Lorette Racine et de feu monsieur Albini Joncas. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.Selon ses volontés, une mise en terre aura lieu au printemps au cimetière Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette. Elle laisse dans le deuil, son frère Jean-Pierre (Lise Chrétien); ainsi que plusieurs neveux, nièces: Karina Beaulieu, Daniel Beaulieu, Suzanne Joncas et Claire Joncas; autres parents ami(e)s, dont Doris Allard et Lise Castonguay. Outre son conjoint, elle est allée rejoindre ses frères sœurs: Jacques, Jean-Marc, Dominique, Louisette, Gilles, Roland et Gaston. La famille tient à offrir de profonds remerciements à tout le personnel du CHSLD Vigi St-Augustin-de-Desmaures, en particulier au 3ème étages pour leur délicatesse et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec. Téléphone: 418 527-4294. Site web: www.societealzheimerdequebec.com.