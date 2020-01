TURCOTTE, Lise



Au CIUSSS de l'Estrie CHUS - CSSS du Granit de Lac-Mégantic, le 20 janvier 2020, à l'âge de 71 ans, est décédée Mme Lise Turcotte, fille de feu Albert Turcotte et de feu Lucille Lachance, épouse de M. Normand Lefebvre, demeurant à Marston et native de Lac-Mégantic. La famille accueillera parents et amis en présence des cendres aule samedi 1er février 2020 à compter de 9 h 30.Inhumation au cimetière Ste-Agnès de Lac-Mégantic à une date ultérieure. Outre son époux, Mme Lise Turcotte laisse dans le deuil ses fils: feu Olivier Lefebvre, Jean-Philippe (Sophie Houle); ses petits-enfants: Jacob et Elizabeth Lefebvre; ses frères et sœurs: Paul (Danielle Tardif), Luc (Sylvianne Lambert), Marc (Julie Dulac), Diane (Bertrand Bureau), Rita (Nelson Guay), Sylvie (Jacques Turgeon). Elle laisse également dans le deuil les membres de la famille Lefebvre ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. Vos témoignages de sympathie à la famille peuvent se traduire par des dons à la Fondation du CHUS, 530, 10e Avenue Sud, Sherbrooke (Québec) J1G 2R9. https://www.fondationchus.org/la-fondation/faire-un-don/