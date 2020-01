MOREL, Claire



À la Maison Michel-Sarrazin, le 14 janvier 2020, à l'âge de 57 ans, est décédée dame Claire Morel, fille de feu dame Jeannine Larouche et de feu monsieur Raymond Morel. Elle était la conjointe de monsieur Mario Cloutier. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Mario; ses filles: Émilie, Stéphanie et Marylin (Adinson Brown); ses sœurs et frères: Roxanne, Christine, Pierre et Yves (Naila Laborda); sa belle-mère Lauréanne Rosa, ainsi que sa belle-famille Cloutier, ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant de la Maison Michel-Sarrazin ainsi que celui de l'Hôpital Saint-Sacrement, centre des maladies du seins Deschênes-Fabia pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec (Qc), G1T 1P5, tél, : 418-688-0878.