Coronavirus: les craintes s’estompent

Une Montréalaise originaire de Chine, dont les parents sont en quarantaine en raison du coronavirus, voit son inquiétude s’estomper au fil des jours.

Li Chang est originaire de Wuhan, la ville où a été contracté pour la première fois le coronavirus qui sème l’inquiétude depuis quelques semaines.

La femme de 55 ans est arrivée à Montréal en 2000, mais ses parents et son frère demeurent toujours dans sa ville d’origine.

« J’étais plus inquiète au début [de la crise], mais ça s’estompe graduellement. Je leur parle tous les jours, et maintenant tout va bien », souligne Mme Chang.

Elle explique aussi qu’au fil des jours, les membres de sa famille se sentent de plus en plus rassurés.

« Selon ce qu’ils me disent, [les autorités] sont bien organisées. Ils ont beaucoup de bénévoles et tout est sous contrôle. »