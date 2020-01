GOULET, Roland



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 25 janvier 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Roland Goulet, fils de feu dame Elmire Pageau et de feu monsieur Arthur Goulet. Il était l'époux de feu dame Gabrielle Blouin. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil sa fille Johanne. Il était le frère de: Jacqueline (feu Adélard Rigali), Louisette (feu Marcel Aubert), Michel (Lise Rodrigue), Claude (Lise Julien), feu Jean-Paul, feu Edmond, feu Yvette et feu Florida. Il est allé rejoindre les autres membres de la famille Blouin. Il laisse également dans le deuil sa belle-sœur Suzanne Émond (feu Gilles Blouin), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour leur délicatesse, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 418-527-4294.