BÉGIN, Denis



Au CHSLD de Sainte-Marie, le 19 janvier 2020, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Denis Bégin, époux de madame Louise Parent, fils de feu Edgar Bégin et de feu Véronique Boutin. Il demeurait à Saint-Isidore. Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Vicky (Jonathan Lacasse); ses petites-filles: Marie-Soleil et Alys Lacasse; ses frères et soeurs: Jean-Claude (Laurette Blais), Laurent, Raymond, Pauline (Raymond Demers) et Florence (Gaétan Turgeon); ses beaux- frères et belles-soeurs de la famille Parent: Gaétane (Eugène Dion), Suzanne (Gilles Camiré), Émilie (Richard Allen), Anne (Réjean Brochu), Bernard (Julie Laberge), André et feu Sylvie (Guy Fortin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel soignant du CHSLD de Sainte-Marie pour les bons soins prodigués et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Le Crépuscule (https://www.lecrepuscule.ca/) ou au Groupe d'accompagnement Jonathan (https://www.groupejonathan.ca/). La famille vous accueillera à la résidencele vendredi 31 janvier de 19h à 22h et le samedi 1er février à compter de 9h.