POIRIER, Germaine Pelletier



Au CHSLD de Cap-Saint-Ignace, le 29 décembre 2019, à l'aube de ses 100 ans, est décédée entourée d'amour, madame Germaine Pelletier, épouse de feu monsieur Léon Poirier, fille de feu madame Clara Caron et de feu monsieur Fernand Pelletier. Native de Saint-Jean-Port-Joli, elle a vécu à Montmagny une grande partie de sa vie. La famille recevra les condoléances à lale vendredi 31 janvier de 19 h à 21 h 30 et le samedi 1er février, à compter de 9 h.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Montmagny. Madame Germaine Pelletier était la mère de: Claire, Roger (Pauline Mercier), Germain (Luce Grenier), Fernande, feu Jean-Marie (Lise Tremblay), feu Gabriel (Johanne Labbé), Suzanne (Dominique Gravel), Andrée (Bruno Charron), feu Paul (Marielle Pelletier), Christiane (Alain Bergeron) et Marie-Josée (Jean-François Groleau). Elle était la grand-mère et l'arrière-grand-mère de: Mélanie Poirier (Dave Thibault - Zoé), Dominique Poirier (Jérôme Gaudreau - Maxim, Xavier et Camille), Louis-David Poirier (Sylvie Labonté - Jeanne et Laura), Hubert Poirier (Anne-Marie Bélanger - Charles-Antoine, Édouard, Léa-Rose et Sara-Jade), feu Mathieu (fils de Fernande), Claudie Poirier, Julien Poirier (Catherine Lévesque - Rosalie), Jean-Michel Poirier, Andréanne Poirier-Gravel (Pierre Laflamme - Gabrielle et un petit garçon à naître), Francis Poirier-Gravel, Maude Poirier-Bergeron (Keven Bouchard - 8Thomas et Xavier), Laurence Poirier-Bergeron, Raphaël Pelletier (Emma Gauthier-Mamaril) et Thomas Pelletier (Émilie-Soledad Hotte-Porras). De la famille Pelletier, elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Léo-Jules (feu Bernadette Thibault, feu Jeannette Pelletier), feu Julien, feu Jean-Charles (feu Murielle Soucy), feu Paul-Édouard (feu Ghislaine Thériault), feu André (Cécile Cloutier), feu Antonio (feu Jacqueline Forget). De la famille Poirier, elle était la belle-fille de feu madame Marie-Louise Dubé et de feu monsieur Irénée Poirier et la belle-sœur de: feu Simonne (feu Rosaire Dubé), feu Irène (feu Alfred Côté), feu Jeanne- Aimée, feu Gilberte (feu Georges Cloutier), feu Imelda, feu Sr Gabrielle s.j.a., feu Donat (Monique Bernier), feu Gérard (Pierrette Cloutier, feu Thérèse Huot), feu sœur Marguerite s.c.q., Louise (feu Léo Beaumont). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces dont trois filleuls (Marie-Claude Beaumont, Julie Pelletier et Michel Pelletier), cousins et cousines et autres parents et ami(e)s. La famille remercie de tout cœur les personnes aidantes et les intervenant(e)s du réseau de la santé qui ont entouré affectueusement notre mère et bien pris soin d'elle durant sa longue maladie, soit à la maison et dans les établissements de santé, principalement au CHSLD de Cap-Saint-Ignace. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Fondation Rayons d'Espoir, 10 rue Alphonse, St- Fabien-de-Panet, QC G0R 2J0, à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/, ou à un organisme de votre choix. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire.