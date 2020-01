Déjà un an pour Humanitæ

François Audet, président fondateur de Groupe Patrimoine, et toute l’équipe de professionnels d’Humanitæ ont célébré, le 21 janvier dernier, la première année d’existence de ce milieu de vie unique au Québec, et ce, en plein cœur du mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer. Dédié aux aînés atteints de troubles de la mémoire, Humanitæ accueille actuellement, au 2020, boulevard Lebourgneuf, plus de 85 résidents qui bénéficient d’un environnement hors du commun pour continuer leur vie, malgré la maladie. www.humanitae.ca.

Résultat exceptionnel

Photo courtoisie

Le 7e Cocktail La Cellule a réuni plus de 500 convives, issus de la jeune communauté d’affaires de Québec, le 23 janvier dernier au Terminal du Port de Québec. Cet événement, l’un des plus populaires du genre à Québec, a donc permis aux jeunes philanthropes du comité La Cellule de remettre à la Fondation du CHU de Québec la somme record de 215 000 $, un montant d’importance destiné à l’équipe de chirurgie colorectale de l’Hôpital Saint-François d’Assise du CHU de Québec-Université Laval. Cette contribution financière servira à l’acquisition d’une technologie d’imagerie endoscopique par fluorescence PINPOINT, le premier appareil du genre en chirurgie colorectale au Québec. Le Comité La Cellule (ambassadeurs) en compagnie de Marie-Claude Paré, présidente et chef de la direction de la Fondation du CHU de Québec ; Pascal Samonini, directeur général de la Caisse Desjardins de Ste-Foy ; Alain Sauvé, directeur général de la Caisse Desjardins de Limoilou ; Dr François Letarte, chirurgien colorectal, CHU de Québec-Université Laval ; Sarah-Line Beaulieu, ambassadrice de la cause, et Jean-Sébastien Leclerc, vice-président aux opérations, Groupe Leclerc.

Nouveau chef à L’intimiste

Photo courtoisie

Martin Patry, propriétaire de l’excellent restaurant L’intimiste de l’avenue Bégin à Lévis, m’annonce la venue de son nouveau chef à son restaurant. Depuis les dernières semaines, Guillaume Mundviller (photo) est à la barre des cuisines du restaurant lévisien. C’est un retour dans la région, pour lui. Après ses études en restauration au Centre de formation professionnelle Fierbourg, Guillaume a travaillé en cuisine aux restaurants Zibo et l’Archibald pour ensuite quitter le Québec pour l’Ouest canadien, avec des arrêts au Storm Mountain Lodge de Banff (3 ans) et au Mission Hill Winery en Colombie-Britannique (2 ans). Sans vouloir faire table rase du menu existant, il veut proposer des nouveautés et ajouter un peu de sa personnalité dans les mets. https://lintimiste.ca.

109 chandelles pour Alma

Photo courtoisie

Chaque année, et ce, depuis son centenaire le 22 janvier 2011, il me fait plaisir de souligner dans ma page l’anniversaire de naissance de Mme Alma Gauvin (photo) qui vit, depuis plusieurs années, une paisible retraite à l’Hôpital général de Québec, où elle est toujours heureuse. Dimanche dernier, 26 janvier, la native de Neuville fut encore une fois entourée d’une grande partie de sa famille dont une vingtaine de neveux et nièces. Selon ses proches, Mme Gauvin figurait l’an passé dans le Top 5 des personnes les plus âgées au Québec. Bien que sa vue et son ouïe aient diminué depuis quelques mois, elle ne s’en soucie guère. Bonne fête encore une fois, ma chère Alma.

Anniversaires

Photo courtoisie

Phil Collins (photo), musicien, chanteur britannique, soliste de Genesis, 69 ans... Chris Simon, ex-dur à cuire de la LNH et de la KHL (avec les Nordiques, 1992-1995), 48 ans... Christian Bale, acteur britannique (Batman), 46 ans... Danielle Dussault, copropriétaire d’Origine café-traiteur à Place Sainte-Foy... Danielle Goyette, ex-entraîneuse de l’équipe féminine des Dinos de l’Université de Calgary, 54 ans... Curtis Strange, golfeur professionnel américain, gagnant de l’U.S. Open en 1988 et 1989, 65 ans... Gene Hackman, acteur américain, 90 ans...

Disparus

Photo courtoisie

Le 30 janvier 2019. Dick Miller, 90 ans (photo), acteur américain qui est apparu dans plus de 180 films... 2017. Walter Hautzig, 95 ans, pianiste américain... 2016. Frank Finlay, 89 ans, acteur britannique en nomination aux Oscars pour son rôle de soutien en 1965 dans le film Othello... 2013. Diane Marleau, 70 ans, femme politique députée de Sudbury (1988-2008)... 2012. Carrie Selivanov, 43 ans, fille de l’ancien joueur vedette de la LNH, Phil Esposito... 2009. Ingemar Johansson, 76 ans, boxeur suédois... 2009. Bernard Arcand, 63 ans, anthropologue de Québec... 2005. André Fontaine, 78 ans, artiste-peintre, natif du Lac-Saint-Jean... 2005. Gisèle Schmidt, 83 ans, comédienne québécoise... 2001. Jean-Pierre Aumont, 89 ans, acteur français... 1997. Jean Constantin, 73 ans, chanteur et compositeur... 1996. Gérard-Marie Boivin, 47 ans, journaliste et animateur à Radio Canada.