Difficile de s’afficher selon les règlements

En plein démarrage de leur entreprise, deux jeunes travailleurs du quartier Limoilou dénoncent les frais et la bureaucratie engendrés par leur enseigne jugée non conforme à la Ville de Québec.

Propriétaires de La Baraque Gourmande, un café-restaurant familial situé sur la 1re Avenue, Léa Paquet et Sébastien Son rêvaient de posséder leur commerce. Les deux se sont rencontrés aux Pères Nature, un populaire marché beauceron. À la fin de l’hiver 2019, ils ont choisi le local occupé auparavant par Qui Lu Crü.

Depuis un peu moins d’un an, ils ne comptent pas leurs heures puisqu’ils n’ont pas d’employé. Sans filet, ils ont plongé dans l’aventure même si dans le contexte actuel, d’autres font le contraire en fermant leur établissement.

Le couple était bien au fait de la pénurie de main-d’œuvre et des taxes municipales élevées, mais une surprise s’est ajoutée. Rien n’est jamais simple, disent-ils.

Demande refusée

« Nous devons retirer notre enseigne. On avait décidé de faire exactement la même chose que celle d’avant. Mêmes matériaux, même format », affirme Mme Paquet.

La demande a été refusée notamment parce que les matériaux sont interdits. Les entrepreneurs ont quand même installé leur première enseigne en attendant la seconde. Après une soumission auprès d’une entreprise qui connaît les règlements d’urbanisme, la deuxième enseigne a aussi été refusée.

Malgré les frais, les deux commerçants doivent refaire une troisième soumission et une autre demande de permis.

Un rêve

En même temps, après une inspection, la Ville a finalement demandé le retrait de l’enseigne en place. Sans vouloir partir en guerre, le couple est satisfait d’avoir pu conserver l’enseigne jugée illégale pendant plusieurs mois. Il semble que le Coroplast, ou le plastique de polypropylène ondulé, n’est pas acceptable.

« On est parti avec notre rêve d’avoir notre petit resto. On se doutait que ça ne serait pas facile, mais pas à ce point. On ne veut pas viser personne, mais ce sont des soucis inutiles. On n’a pas de temps à consacrer à ça ni d’argent à gaspiller. En vérité, c’est long avant d’être rentable », ajoute Léa Paquet.

Fier de son travail, le couple ne baisse pas les bras pour autant en attendant les clients, et une solution d’affichage à moindre coût. La Ville de Québec n’a pas été en mesure de fournir une explication jeudi.

► Au Québec, le nombre d’entreprises diminue constamment depuis 2011, tandis qu’il progresse au Canada.

► Une étude de la Banque de développement du Canada (BDC) montre que 42 % des milléniaux ont parmi leurs intérêts le lancement de leur propre entreprise. Le nombre de nouveaux entrepreneurs dans ce groupe d’âge a bondi dans les dernières années.