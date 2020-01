FORTIER, Gaston



À Québec, le 24 janvier 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Gaston Fortier, fils de feu dame Adrienne Roy et de feu monsieur Louis-Armand Fortier. Il était l'époux de dame Cécile Verret. Il demeurait à Québec.le vendredi 31 janvier 2020 de 19 heures à 22 heures.La famille vous accueillera à l'église une heure avant la cérémonie, soit de 13 heures à 14 heures. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Cécile; ses enfants : Ann (Francis Lebel), Marco (France Garneau) et Danny (Valéry Fortier); ses petites-filles : Katheryn, Émilie, Alison et Emy; son frère feu Fernand (Claire Huard); ses beaux-frères et belles-sœurs: Robert (Fernande Beaulieu), Rolande (feu Conrad Auclair), Gaétan (Paulette Lévesque), Claudette (Yves Visokis), Réjean (Diane Patry) et Francine (Serge Bois), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ses très nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5, Tél. : 418-525-4385.