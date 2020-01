VACHON, Sylvio



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 24 janvier 2020, à l'âge de 64 ans, est décédé monsieur Sylvio Vachon. Né à St-Camille de Bellechasse, le 25 janvier 1955, il était le fils de dame Monique Labrie et de feu monsieur Gérard Vachon. Il demeurait à Ste-Christine d'Auvergne. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 10 h 30.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Outre sa mère Monique, monsieur Vachon laisse dans le deuil sa fille Roxanne (Jessy Bruneau-Gagnon) et sa mère Ginette Turcotte; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Réjean (Doris Therrien), Lise, Fabienne (Fernand Grenier), Dominique (feu Robert Rouleau), Valère (Nadine Coulombe); ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Sylvio était également le frère de: Raymond, Michel, Jean-Paul, tous décédés. La famille remercie sa nièce Claudia de même que tout le personnel des soins intensifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation du CHU de Québec (pavillon Enfant-Jésus) Site: www.fondationduchudequebec.org Tél. : (418) 525-4385. Les funérailles sont sous la direction de