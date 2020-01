CÔTÉ ROBITAILLE, Gabrielle



À l'IUCPQ, le 19 janvier 2020, à l'âge de 96 ans, est décédée dame Gabrielle Robitaille, épouse de monsieur Adjutor Côté, fille de feu madame Alexandra Rioux et de feu monsieur Alfred Robitaille. Elle demeurait à Charlesbourg. Elle laisse dans le deuil son époux M. Adjutor Côté, ses enfants: Lyse (Pierre Roberge) et Josée Côté; ses petits- enfants: Lisa-Pier Côté-Roberge et Jason Côté-Roberge. Elle était la sœur de feu Gertrude (feu Florien Cloutier), feu Fernand et feu René Robitaille. Elle laisse également dans le deuil ses 2 belles-sœurs: Hélène Cloutier (feu Armand Côté) et Cécile Blanchette (feu René Côté); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances auà partir de 12 h à 14 h.La famille désire remercier tous les employés du CLSC la source De Charlesbourg ainsi que tout le personnel du 4e étage de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués à Mme Robitaille. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) Canada G1V 4G5