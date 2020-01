JOBIN, Ginette



Au C H U - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 24 janvier 2020, à l'âge de 75 ans, est décédée madame Ginette Jobin, épouse de feu monsieur Paul Dubois. Elle était fille de feu madame Lucienne Laroche et de feu monsieur Gaston Jobin. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 15 h 45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Saint-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Richard (Mélanie Latour) et Chantal (Michel Cyr); ses petits-enfants : Pierre-Luc et Louis-Philippe; ses frères et sœurs : Gilles, Gaétan (Dorothy Campbell) et Serge; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dubois; ainsi que plusieurs neveux, nièces dont Nathalie Lessard, autres-parents et ami(e)s. La famille tient à remercier toute l'équipe de l'unité des soins palliatifs du C H U - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec pour la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer. Téléphone : 418 657-5334. Site web : www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.