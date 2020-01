MATHIEU-PAQUET, Jeannine



Au Centre d'hébergement Côté Jardins, le 24 janvier 2020, à l'âge de 81 ans et 4 mois, est décédée madame Jeannine Mathieu, épouse de monsieur Lionel Paquet, fille de feu madame Rose-Aimée Renaud et de feu monsieur Jean-Paul Mathieu. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 14 h à 15 h 45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Félix de Cap-Rouge à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil son époux monsieur Lionel Paquet, ses beaux-frères et belles-sœurs Aline (feu Grégoire Coté), Welly (Colette Simard), feu Réal (Muguette Parent), feu Gaston (feu Jeannine Daigneault), feu Alexandre (Thérèse Desrosiers), Hilaire (Viviane Dumas), Guy (Suzanne Lamontagne), Louise (Claude Mercier), Réjeanne (Jean-Guy Rousseau), feu Gabriel, Jean (Gilles Toutant), Yves, sa petite fille adorée Nan Xie (Mathieu Fortier), Bin Jiang. Elle sera aussi regrettée par ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe de soins du troisième étage de l'Hôpital Jeffery Hale et l'équipe du quatrième étage du CHSLD Côté-Jardins.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, Téléphone : 418 656-4999, courriel :info@fondation-iucpq.org, site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.