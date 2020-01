PICHETTE, Gaston



À l'IUCPQ, le 25 janvier 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Gaston Pichette, conjoint de dame Gilberte Houde. Il était le fils de feu dame Marie-Louise Paré et de feu monsieur Ludger Pichette. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Gilberte, son frère André Pichette (Hélène Nolin), sa sœur feu Françoise Pichette (feu Abel Labranche), les enfants de sa conjointe: Luc Robitaille (Suzanne Bouchard) et Julie Robitaille (Bernard Beaudoin); ses petits-enfants: Sarah-Claude, Charles-Antoine, Sabrina et Laurence; ainsi que son arrière-petite-fille Amy. Il laisse aussi dans le deuil la famille Houde: feu René Houde (Micheline Martineau), feu Roland Savard (Suzanne Houde), Yvon Houde (Ginette Gagné), Jean-Marc Houde (Nicole Marier) et feu Jean Hamel (Hélène Houde); ses nièces : Johanne, Céline, Lise et Michelle Pichette, ainsi que tous ses ami(e)s du camping Domaine de la Chute. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380, rue du Pont, Québec (QC), G1K 6M7, Tél. : 418-524-2626.