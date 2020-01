RINFRET, Estelle



Au Pavillon Murray (Manoir Manrèse), le 27 janvier 2020, à l'âge de 98 ans et 4 mois, est décédée madame Estelle Rinfret, épouse de feu monsieur Michel Vergnes, fille de feu madame Anna Vachon et de feu monsieur Henri Rinfret. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h 30 à 14 h 15.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Elle laisse dans le deuil de nombreux neveux et nièces des famille Rinfret, Lemieux, Picard, Plamondon et Naud, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Les proches de madame Rinfret tiennent à remercier le personnel du Pavillon Murray et du Manoir Manrèse pour les bons soins prodigués au cours des dix dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Qc Téléphone: 418 527-4294 Courriel: info@societealzheimerdequebec.com Site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.