CHOUINARD PELLETIER

Marie-Claire



À l'Hôpital de Montmagny, le 16 janvier 2020, à l'âge de 93 ans et 9 mois est décédée dame Marie-Claire Chouinard, épouse de feu monsieur Narcisse Pelletier. Fille de feu dame Alice Pellerin et de feu monsieur Alphonse Chouinard, elle demeurait à Sainte-Perpétue, comté de L'Islet. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Henriette (feu Antoine Gauthier), Françoise (André Jean), Henri (Rolande Pelletier), Georges (Rachel Anctil), Gertrude (Henri Gauthier), Gervais (Micheline Miville), Diane (Michel Gauthier), Juliette (Mario Thiboutot), Cécile (Paul-Henri Leblanc), Jean-Pierre (Jeannine Morneau), Jacinthe (Étienne Fortin), Sylvain (Nathalie Lizotte). Ses nombreux petits-enfants, ses arrière-petits-enfants et ses arrière-arrière-petits-enfants. Sont également affectés par son départ les membres des familles Chouinard et Pelletier, ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un MERCI sincère est adressé au personnel soignant de l'Hôpital de Montmagny et à celui de la résidence l'Ange d'or pour les bons soins prodigués. Un remerciement particulier à notre Yolande de la coopérative des services de soins à domicile pour sa présence rassurante. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier Postal 1, Sainte-Marie (Québec), G6E 3B4 ou à la fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, Boul. Taché Ouest, Montmagny, G5V 3R8. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille accueilleront parents et amis auvendredi le 31 janvier 2020 de 19h à 21h. Samedi jour des funérailles à compter de 11h30.et de là au cimetière paroissial. La direction a été confiée à la maison funéraire