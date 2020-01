PLANTE, Lucien



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 20 janvier 2020, à l'âge de 94 ans et 3 mois, est décédé monsieur Lucien Plante, époux de feu Marguerite Bégin, fils de feu madame Marie-Louise Demers et de feu monsieur Alfred Plante. Originaire de St-Nicolas, il demeurait maintenant à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h 30 à 11h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière de St-Nicolas à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil ses enfants: feu Anne, Sylvie (feu Guy Jobin) et Michel (Chantale Tremblay); ses petits-enfants: Luc (Katherine), Geneviève (Pascal), Marie(Daniel), Marc (Évelyne), Gabrielle, David (François-Xavier) et Myriam(Pierre); ses arrière-petits-enfants: Maïka et Florence, Paul et Suzie, Sophia-Rose et Alexanne, Roxanne; sa belle-sœur Hortense Douville; ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses nombreux frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs disparus au fil du temps. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec, Québec Téléphone : 418 657-5334 Courriel : cancerquebec.que@fqc.qc.ca Site web : www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.